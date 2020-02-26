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Son dakika: Köpekten kaçan talihsiz adam, çıktığı aracın üstünden düştü!

'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre; kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan adam, bir otombilin üzerine çıkarak canını kurtarmak istedi. Ne var ki, panikle çıktığı aracın üzerinde dengesini sağlayamayıp bir anda yere düştü. Talihsiz vatandaşın başına gelenler güvenlik kameralarına yansıdı...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 17:51 ABONE OL
Son dakika: Köpekten kaçan talihsiz adam, çıktığı aracın üstünden düştü!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, İsmet U., sokak köpeklerinden kaçmak için üzerine çıktığı park halindeki otomobilden inmek isterken sırtüstü düştü. Köpeklerin saldırısı ile İsmet U.'nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpeklerin saldırısından kurtulduğu aracın üstünden yere böyle düştü | Video

KÖPEKLER GİTTİKTEN SONRA OTOMOBİLDEN DÜŞTÜ

Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yürüyen İsmet U., sokak köpeklerini görünce yolun karşısına geçmek istedi. Ancak köpekler bir anda İsmet U.'ya saldırdı. İsmet U. da can havliyle park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından inmek isteyen İsmet U., otomobilin üzerinden sırt üstü yere düştü.

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Son dakika: Köpekten kaçan talihsiz adam, çıktığı aracın üstünden düştü!
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