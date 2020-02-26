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Son dakika: Sulama kanalına düştü, polis alarma geçti

Son dakika gelen bilgilere göre 'da sulama kanalında bir araç olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, takla atarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü Serkan T.'nin bir arkadaşının yardımıyla sudan çıktığını ve üşüdüğü için de evine gittiğini belirledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 06:53 ABONE OL
Son dakika: Sulama kanalına düştü, polis alarma geçti

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, sulama kanalında bir araç olduğu ihbar etti.

FENERLE IŞIK TUTULDU

Bunun üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının içindeki hafif ticari aracı bulan ekipler, bir kısmı suyun üzerinde kalan araca fenerle ışık tutup, içerisinde kimsenin olup olmadığına baktı. Aracın boş olduğunu belirleyen ekipler, bu kez sürücüyü araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucu adının Serkan T. olduğu öğrenilen sürücünün, bir arkadaşının yardımıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sürücünün elbiselerinin ıslak olduğu ve üşüdüğü için eve gittiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Sulama kanalına düştü, polis alarma geçti
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