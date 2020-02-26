Mübarek üç ayların faziletleri nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içinde bulunduğu üç aylar faziletleri ve ibadetleriyle merak ediliyor. İslam aleminin hasretini çektiği 3 aylarda yapılan ibadetlerin ve okunan duaların sevabı fazladır. Bu aylar faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Üç aylar'ın içerisinde; Recep ayında, Regaib ve Miraç, Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı mübarek gece bulunmaktadır. Müminler bu ayları bolca ibadet ve dualarla geçirir. Peki Üç ayların faziletleri nelerdir? Üç aylar ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?