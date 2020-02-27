6 günlük kaçış son buldu

ISPARTA NAMAZ VAKİTLERİ

ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yaklaşık bir haftadır konu edinilen kendilerinden haber alınamayan 3 kız İzmir'de bulundu. Isparta'daki evlerinden 20 Şubat'ta "Okula gidiyoruz" diyerek çıkan ancak macera için kaçan üç yakın arkadaş Tuana Y. (15), Gülizar S. (16) ve Buse A. (16) aileleri tarafından atv'deki programla aranıyordu. Arkadaşlar, Isparta'dan yola çıkıp Türkiye'yi dolaşmak istediler. Aileleri ise atv'den gözyaşları içinde yardım istedi. İzleyiciler yayını telefon yağmuruna tuttu ve kızları gördüklerini söyledi. Arkadaşların otostop çekerek önce Denizli'ye ardından İzmir'e gittikleri tespit edildi. İhbar üzerine İzmir Polisi harekete geçti.İzmir Emniyeti güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Hareketli saatlerin yaşandığı anda izleyicilerden biri olan Fazıl Yavaş, kızları İzmir Konak Meydanı'nda gördüğünü söyledi. Polis, adrese giderek arkadaşlara ulaştı ve çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Çocukların sağ salim bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Kızları bulan Yavaş'ı ise Müge Anlı, İzmir'den stüdyoya canlı yayına davet ederek teşekkür etmek için kendisine çiçek takdim etti. SABAH