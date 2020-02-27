Anlamlı kısa ve uzun en güzel kandil mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün! 2020 regaib kandil mesajları ve sözleri burada…

Kandil geceleri müslümanlar için en önemli gün ve geceler arasında yer almaktadır. Mübarek regaip kandili gecesinde dualar kabul olunur, bu geceyi ibadetlerle geçirmenin sevabı çok fazladır. Siz de uzaklardaki dostlarınıza, sevdiklerinize en güzel resimli kandil mesajları göndererek onları hatırladığınızı gösterin. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur; "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez, Receb ayının ilk cuması (Regaib gecesi), Şaban ayının ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri." 2020 regaip kandil mesajları ile birbirinden anlamlı özgün ve yeni görselleri kişi listenizdeki sevdiklerinize gönderebilirsiniz...

2020 EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI! KISA, UZUN ANLAMLI KANDİL GÖRSELLERİ...

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!