Bugün Regaib Kandili

AFYONKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ

İslam âleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaib Kandili, bugün idrak edilecek.İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ankara'da Beştepe Millet, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okunacak.