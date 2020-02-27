Cuma namazı nasıl kılınır mübarek cuma namazı kaç rekat? Abdest nasıl alınır?

Bu hafta da cuma gününe mutluluk ve huzurla ulaşmış olmanın sevincini yaşayan Müslümanlar diğer yandan ise ibadet etmek için camileri dolduracak olmanın mutluluğunu yaşayarak diğer Müslümanlar ile bu sevinci paylaşarak dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Her hafta olduğu gibi bugün de İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Öte yandan müslümanlar, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? Sorularının yanıtlarını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya devam ederek hafızalarını güçlendirmeye ve bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Biz de sabah.com.tr olarak hazırladığımız içerikte Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı bilgilerini bulabilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazı kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...