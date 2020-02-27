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sorgula! 27 Şubat yatan iller hangileri?

güncel liste halinde paylaşılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahiplerine yatırılan bakıma muhtaç aylığı Şubat ayı ödemeleri devam ediyor. Bilindiği üzere yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlanmıştı. Sosyal yardım parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ‘’ şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki 27 Şubat yattı mı? Evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri?

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:51 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 27 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç olan ve ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen kişilerin bakımını üstlenenlere her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Belli şartları taşıyan kişilerin faydalandığı Şubat ayında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2020 yılı için aylık 1.460 TL ödeme yapılıyor. Bakım maaşı alabilmek için Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 27 Şubat 2020 hangileri? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 27 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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