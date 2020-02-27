Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 27 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç olan ve ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen kişilerin bakımını üstlenenlere her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Belli şartları taşıyan kişilerin faydalandığı evde bakım parası Şubat ayında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2020 yılı için aylık 1.460 TL ödeme yapılıyor. Bakım maaşı alabilmek için Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 27 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!