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Bugün mi? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 ile Kandil günleri ve tarihleri...

İslam aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı bir önemli gün daha geldi, çattı. İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takviminde kandil tarihleri ve günleri listesi ile 2020 tarihi de belli olmuştu. Bu önemli gecenin feyzinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ‘’Regaip Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Camilerin dolup taşacağı ellerin semaya yükseleceği önemli gecenin tarihine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, bugün kandil mi? Regaib Kandil tarihi ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:36 ABONE OL
Bugün regaip kandili mi? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri...

İslam âleminin heyecanla beklediği bir mübarek güne daha sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişinin her yıl büyük sevinç ile karşıladığı , bu yıl da dua ve ibadetler ile geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde de camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu gecenin feyzinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 'in resmi internet sitesinden yayınlanan kandil günleri ve tarihleri takvimi ile bu soru cevabını bulmuştu. Peki, bugün kandil mi? ne zaman ve hangi gün? İşte Regaip Kandili ne zaman sorusunun cevabı!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından da görüntüleyebilirsiniz. Bu takvim ile kandil tarihlerini öğrenebilirsiniz.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala bugün kandil mi sorusu en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı.

İşte 2020 Kandil tarihleri;

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Bugün regaip kandili mi? Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri...
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