Son dakika: Konya'da eski eşi ve sevgilisini öldürmüştü... Hakim karşısında!

2018 yılında yaşanan bir cinayetin detayları, sanığın mahkemedeki ifadeleri ile ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre Konya'da eski eşiyle sevgilisini feci şekilde öldüren şahıs, hakim karşısında savunmasını verdi. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Güzel ile taraf avukatları katıldı. Güzel, savunmasında eski eşi Hediye İnanç ile 2011'de boşandıklarını ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini öne sürdü. Eski eşi ve bir ortağıyla 4 kreş işlettiklerini anlatan Güzel, olayın yaşandığı gün, cuma namazını kılıp gelmesinin ardından iş yerine döndüğünde Hediye İnanç'ın bütün paraları alıp gittiğini fark ettiğini iddia eden sanık, "Kendisini aradım, çocukların okul taksitini yatırmak için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. O da bana '2. şubedeyim, buraya gel vereyim' dedi. Ben de 2. şubeye gittim. Kendisi orada yoktu. Aradım ancak telefonlarıma cevap vermedi. O gün hasta olduğu için merak ettim, ısrarla aradım ama açmadı." ifadelerini kullandı.

BOĞUŞMAYA BAŞLADIK, SONRASINI HATIRLAMIYORUM

Kreşten ayrıldıktan bir süre sanayi yakınlarında bir dükkanın önünde maktul Hediye İnanç'ın arabasını gördüğünü anlatan Güzel, şöyle devam etti: