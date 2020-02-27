Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Şubat

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Perşembe akşamlarının sevilen şans oyunu Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi için geri sayım devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devir etmesi çekiliş üzerindeki heyecanı da arttırıyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş yine noter huzurunda yapılacak. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 27 Şubat 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…
Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 27 Şubat 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.