Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Türkiye'de yılda kaç kişi evleniyor? Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

'de yılda kaç kişi evleniyor? Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

Son yıllarda evlenenlerin sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. TÜİK verilerine de yansıyan rakamlara göre evlenenlerin sayısı son 17 yılın en düşük noktasında. 'de yeni evlenen çift sayısı son 5 yıllık dönemde gerilerken, 2019'da 541 bin 424 ile son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:38 ABONE OL
Türkiye'de yılda kaç kişi evleniyor? Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 5 yılda kademeli olarak geriledi.

2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a ve 2018'de 554 bin 389'a geriledi. Geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e düştü. Böylece evlenen çift sayısı, 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

EN FAZLA EVLİLİK İSTANBUL'DA

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlenen çift 99 bin 858 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir ve 19 bin 732 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl illere göre evlilik sayıları incelendiğinde en az evliliğin yaşandığı yer 426 ile Tunceli oldu. Bu ili 434 evlilikle Bayburt, 562 evlilikle Ardahan ve 728 evlilikle Gümüşhane izledi.

2019'da bir önceki yıla göre 64 ilde evlenen çift sayısı azaldı, 16 ilde arttı, 1 ilde değişmedi.

EN FAZLA ARTAN İL ANTALYA

Evlenen çift sayısının en fazla arttığı şehir Akdeniz ilimiz Antalya olarak kayıtlara geçti. 2018'de 16 bin 199 evliliğin olduğu Antalya'da, bu sayı geçen yıl 16 bin 645'e çıktı. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 446 artış gösterdi. Evlenen çift sayısının artış gösterdiği diğer iller sırasıyla Kayseri, Manisa, Karaman, Balıkesir, Nevşehir, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Edirne, Zonguldak, Bayburt, Niğde, Erzincan, Artvin ve Çankırı oldu.

Evlenen çift sayısında değişim yaşanmayan tek il Hakkari olarak dikkati çekti. Bu ilde geçen yıl 1752 çift dünya evine girdi.

Son bir yılda evlilik sayısının en çok azaldığı il İstanbul olarak belirlendi. Bu ilde bir yılda yaşanan azalış 1475 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara takip etti.

2002-2019 yıllarında Türkiye'de evlenen çift sayısı şöyle:

YIL

Evlenme sayısı

2002

510.155

2003

565.468

2004

615.357

2005

641.241

2006

636.121

2007

638.311

2008

641.973

2009

591.742

2010

582.715

2011

592.775

2012

603.751

2013

600.138

2014

599.704

2015

602.982

2016

594.493

2017

569.459

2018

554.389

2019

541.424

2018-2019 yıllarında illere göre evlenme sayıları şöyle:

İl

2018

2019

Yüzde Değişim

Adana

15.816

15.120

-4,4

Adıyaman

5.152

4.917

-4,6

Afyonkarahisar

5.117

5.030

-1,7

Ağrı

4.298

3.905

-9,1

Amasya

2.030

1.989

-2,0

Ankara

34.645

33.875

-2,2

Antalya

16.199

16.645

2,8

Artvin

954

966

1,3

Aydın

7.698

7.258

-5,7

Balıkesir

7.865

7.948

1,1

Bilecik

1.271

1.257

-1,1

Bingöl

2.015

1.872

-7,1

Bitlis

2.548

2.271

-10,9

Bolu

1.786

1.766

-1,1

Burdur

1.475

1.542

4,5

Bursa

19.829

19.732

-0,5

Çanakkale

3.239

3.189

-1,5

Çankırı

1.161

1.162

0,1

Çorum

3.589

3.508

-2,3

Denizli

6.981

6.813

-2,4

Diyarbakır

12.515

11.543

-7,8

Edirne

2.286

2.329

1,9

Elazığ

3.989

3.980

-0,2

Erzincan

1.359

1.371

0,9

Erzurum

4.893

4.758

-2,8

Eskişehir

5.596

5.455

-2,5

Gaziantep

15.226

15.049

-1,2

Giresun

2.503

2.470

-1,3

Gümüşhane

741

728

-1,8

Hakkari

1.752

1.752

0,0

Hatay

12.019

11.595

-3,5

Isparta

2.682

2.637

-1,7

Mersin

13.122

12.595

-4,0

İstanbul

101.333

99.858

-1,5

İzmir

29.588

28.618

-3,3

Kars

1.762

1.694

-3,9

Kastamonu

1.941

2.001

3,1

Kayseri

9.353

9.537

2,0

Kırklareli

2.138

2.118

-0,9

Kırşehir

1.580

1.515

-4,1

Kocaeli

12.940

12.486

-3,5

Konya

15.644

15.530

-0,7

Kütahya

3.396

3.477

2,4

Malatya

5.258

5.114

-2,7

Manisa

9.416

9.560

1,5

Kahramanmaraş

8.267

8.066

-2,4

Mardin

6.365

6.101

-4,1

Muğla

6.401

6.265

-2,1

Muş

3.092

2.886

-6,7

Nevşehir

2.065

2.148

4,0

Niğde

2.504

2.522

0,7

Ordu

4.615

4.542

-1,6

Rize

1.949

1.884

-3,3

Sakarya

6.835

6.637

-2,9

Samsun

9.018

8.448

-6,3

Siirt

2.247

2.086

-7,2

Sinop

1.310

1.215

-7,3

Sivas

4.134

4.028

-2,6

Tekirdağ

6.389

6.353

-0,6

Tokat

4.008

3.624

-9,6

Trabzon

4.963

4.842

-2,4

Tunceli

465

426

-8,4

Şanlıurfa

15.732

14.883

-5,4

Uşak

2.521

2.423

-3,9

Van

8.393

8.024

-4,4

Yozgat

3.271

3.182

-2,7

Zonguldak

3.589

3.623

0,9

Aksaray

3.290

3.269

-0,6

Bayburt

403

434

7,7

Karaman

1.671

1.756

5,1

Kırıkkale

2.102

2.092

-0,5

Batman

4.376

4.175

-4,6

Şırnak

3.490

3.265

-6,4

Bartın

1.250

1.143

-8,6

Ardahan

576

562

-2,4

Iğdır

1.463

1.370

-6,4

Yalova

1.713

1.645

-4,0

Karabük

1.472

1.425

-3,2

Kilis

1.193

1.108

-7,1

Osmaniye

4.036

3.987

-1,2

Düzce

2.521

2.450

-2,8

Toplam

554.389

541.424

-2,3

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de yılda kaç kişi evleniyor? Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN