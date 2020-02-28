Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > AYD Başkanı Burhan: İletişim Başkanlığı haberlerini kullanacağız

AYD Başkanı Burhan: İletişim Başkanlığı haberlerini kullanacağız

olarak 33 Şehidimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak yasta olduğumuz bugünlere kara propaganda yapan bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına alet olmamamız gerekir. Ülkemizin bekası ve huzur için  yerel medya kuruluşlarını sağduyu ve itidalli yayın yapmaya davet ediyoruz.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:00 ABONE OL
AYD Başkanı Burhan: İletişim Başkanlığı haberlerini kullanacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgilerin dışında herhangi bir bilgi kullanılmamalıdır. Yerel medya Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanındadır. Halkımıza gerçek ve sağduyulu bilgilerin verilmesi önemlidir. Bu bağlamda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmemiz gerekir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ' Yerel medya olarak milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Haberlerimizde İletişim Başkanlığının bilgilerini kullanacağız. Yalan bilgilere aldırış etmeyeceğiz' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AYD Başkanı Burhan: İletişim Başkanlığı haberlerini kullanacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN