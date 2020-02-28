AYD Başkanı Burhan: İletişim Başkanlığı haberlerini kullanacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgilerin dışında herhangi bir bilgi kullanılmamalıdır. Yerel medya Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanındadır. Halkımıza gerçek ve sağduyulu bilgilerin verilmesi önemlidir. Bu bağlamda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmemiz gerekir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ' Yerel medya olarak milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Haberlerimizde İletişim Başkanlığının bilgilerini kullanacağız. Yalan bilgilere aldırış etmeyeceğiz' dedi.