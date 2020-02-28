Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cani koca hakkında flaş gelişme! Ağır cezada yargılanacak...

Cani koca hakkında flaş gelişme! Ağır cezada yargılanacak...

’deki tüyler ürperten olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Dava sonrası açıklama yapan mağdur , “Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Ağır cezaya alınınca tabii ki biraz daha rahatladık” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:55 ABONE OL
Cani koca hakkında flaş gelişme! Ağır cezada yargılanacak...

Eskişehir'de boşanmak üzere olduğu eşini 15 yerinden bıçaklaması sonucu 'kasten yaralama' suçundan hakkında dava açılan sanık Harun Sazlar'ın davası, 'kasten öldürme' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Harun Sazlar, İstanbul Bakırköy Ceza Evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, müşteki Öznur Sazlar ve avukatlar ise bizzat katıldı. Görülen davada son savunmalar yapılırken, mahkeme başkanı gelen adli tıp raporu sonucunda yaralanmaların hayati bölgelerde olması gerekçesiyle, davanın 'kasten öldürme' suçundan bir üst mahkemeye taşınması kararını verdi. İddianamenin hazırlanmasının ardından Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.



"OLUŞAN YARALAR HAYATİ BÖLGELERDE"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada konuşan Öznur Sazlar'ın avukatı Hacer Gök, "Arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. ATK raporu bekleniyordu. ATK raporu da, müvekkil de oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek dosyayı ağır cezaya gönderdi. Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek" ifadelerini kullandı.



"UMARIM ADALET HERKESE TECELLİ EDER"

Avukat Hacer Gök'ün ardından konuşan Öznur Sazlar, "Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. İstediğimiz sonuca ulaştık nihayet. Türkiye'de güzel şeyler de oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Ağır cezaya alınınca tabii ki biraz daha rahatladık. Tutukluluk hali daha uzun sürebileceği için şüphelerimiz biraz daha azaldı" dedi.



OLAY

Olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.

Oğlu, 'yasak aşk' iddiasıyla öldürülen anne isyan etti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani koca hakkında flaş gelişme! Ağır cezada yargılanacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN