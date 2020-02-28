Cani koca hakkında flaş gelişme! Ağır cezada yargılanacak...

Eskişehir'de boşanmak üzere olduğu eşini 15 yerinden bıçaklaması sonucu 'kasten yaralama' suçundan hakkında dava açılan sanık Harun Sazlar'ın davası, 'kasten öldürme' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Harun Sazlar, İstanbul Bakırköy Ceza Evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, müşteki Öznur Sazlar ve avukatlar ise bizzat katıldı. Görülen davada son savunmalar yapılırken, mahkeme başkanı gelen adli tıp raporu sonucunda yaralanmaların hayati bölgelerde olması gerekçesiyle, davanın 'kasten öldürme' suçundan bir üst mahkemeye taşınması kararını verdi. İddianamenin hazırlanmasının ardından Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.





"OLUŞAN YARALAR HAYATİ BÖLGELERDE"



Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada konuşan Öznur Sazlar'ın avukatı Hacer Gök, "Arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. ATK raporu bekleniyordu. ATK raporu da, müvekkil de oluşan yaraların hayati tehlike oluşturduğunu beyan etti. Mahkemede çok güzel bir karar vererek dosyayı ağır cezaya gönderdi. Dosyamız artık ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüsten görülecek" ifadelerini kullandı.





"UMARIM ADALET HERKESE TECELLİ EDER"



Avukat Hacer Gök'ün ardından konuşan Öznur Sazlar, "Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. İstediğimiz sonuca ulaştık nihayet. Türkiye'de güzel şeyler de oluyormuş. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Ağır cezaya alınınca tabii ki biraz daha rahatladık. Tutukluluk hali daha uzun sürebileceği için şüphelerimiz biraz daha azaldı" dedi.





OLAY



Olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.