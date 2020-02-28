Cuma Hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu: “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!”

Her Perşembe günü Diyanet İşleri tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi konusu bugün tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı sonucu şehit olan kahraman şehitlerimiz olacak. Yayınlanan hutbede başlık olarak "Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!" ifadeleri yer alırken milyonlar bugün camilerde hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz, kahraman askerlerimiz için dua edecek. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe internet üzerinden araştırma konusu haline gelirken sizler için hazırladığımız haberimizde 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu ve tam metnine ulaşabilirsiniz… İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! "HAK UĞRUNA MÜCADELEMİZ, BİRLİK VE BERABERLİK RUHUMUZ!"

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir.

Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim Allah'ın sözü yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır."

Devamı için haberin devamını ziyaret ediniz…