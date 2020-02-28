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ile yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu: “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!”

İşleri Başkanlığı tarafından Perşembe günleri belli olan binlerce Müslüman tarafından her hafta olduğu gibi araştırılıyor. Bugün ülkemizdeki camilerde cemaatle paylaşılacak olan konu elbette 'deki hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz olacak. "Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!" başlığı ile Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden paylaşılan hutbede "Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz" ifadeleri de yer alıyor. Tüm 'nin tek yürek olduğu bu konuda ve bu mübarek günde kahraman askerlerimize ve şehitlerimize dua etmek için binlerce Müslüman camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:28 ABONE OL
Cuma Hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu: “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!”

Her Perşembe günü İşleri tarafından yayınlanan konusu bugün tüm 'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı sonucu şehit olan kahraman şehitlerimiz olacak. Yayınlanan hutbede başlık olarak "Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!" ifadeleri yer alırken milyonlar bugün camilerde hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz, kahraman askerlerimiz için dua edecek. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe internet üzerinden araştırma konusu haline gelirken sizler için hazırladığımız haberimizde 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu ve tam metnine ulaşabilirsiniz… İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! "HAK UĞRUNA MÜCADELEMİZ, BİRLİK VE BERABERLİK RUHUMUZ!"

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir.

Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim Allah'ın sözü yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır."

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Cuma Hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi konusu: “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz!”
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