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hangileri? 2020 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!

güncel liste halinde paylaşılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahiplerine yatırılan bakıma muhtaç aylığı Şubat ayı ödemeleri devam ediyor. Bilindiği üzere yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlanmıştı. Sosyal yardım parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ‘’ şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri?

Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 09:13 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç olan ve ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen kişilerin bakımını üstlenenlere her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Belli şartları taşıyan kişilerin faydalandığı Şubat ayında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2020 yılı için aylık 1.460 TL ödeme yapılıyor. Bakım maaşı alabilmek için Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 2020 Şubat ayı hangileri? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama!
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