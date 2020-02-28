Hanım Ağa Hülya Ağansoy, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin tanınmış yer altı dünyası isimlerinden olan, ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, son yolculuğuna uğurlandı.

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1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy dün yaşamını yitirmişti. Hülya Ağansoy'un cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Mecidiyeköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ağansoy'un kızı Asena Melike Ağansoy, oğlu Uğur Kürşad Ağansoy ve sevenleri katıldı.

İNTİKAM YEMİNİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Çocuklarının cenaze merasiminde oldukça üzgün oldukları görüldü. Hülya Ağansoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Ağansoy, özellikle eşinin öldürülmesi sonrası cansız bedeni yanında yaptığı intikam konuşmasıyla adından söz ettirmişti.

HANIM AĞA'NIN, O TARİHTE BİR GAZETEDE YER ALAN HABERİ: