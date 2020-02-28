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Metrodaki tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa Otogarı'ndaki istasyonunda bekleyen polis memurunun silahını belinden çıkarıp polisi bacağından vuran şüpheli 'nda metruk bir binada uyurken yakalandı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıkan 24 yaşındaki genç, ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 28.2.2020 18:33 ABONE OL
Metrodaki saldırgan tutuklandı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda görevli Bünyamin Ö. isimli polis memuru dün gece saat 23.15 sıralarında metro istasyonuna geldi. Metro beklediği esnada bir saldırgan polis memurunun arkasından yaklaşarak belindeki silahını alınca arbede yaşandı. Çıkan arbedede saldırgan, silahını aldığı polis memurunu bacağından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Metro istasyonundaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahsın kimlik bilgisini tespit etti. 24 yaşındaki Abdüssamet Ç.'nin bir ticari taksiyle Beyoğlu'na kaçtığı tespit edildi. Metruk bir binada uyurken gözaltına alınan genç, karakola götürüldü. Polis memurunun silahı da saldırganın üzerinden çıktı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili ifadesi alınan gencin akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. İfadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen genç, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Metrodaki saldırgan tutuklandı
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