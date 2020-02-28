Milli basketbolcun köpeklerinin bakıcısına para cezası

Basketbolcu Kerem Hotiç'in komşusu Özden Ö., geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Aynı sitede oturan Hotiç'in köpekleri de bakıcısı Arslan Y. tarafından dışarıya çıkardı. Hotiç'in köpekleri, Özden Ö.'ye saldırdı. Olayın ardından hastaneye giden Özden Ö., rapor alıp olayla ilgili şikayetçi oldu.

1500 LIRA ÖDEYECEK

Soruşturma sonunda Hotiç'in köpeklerinin bakıcısı hakkında taksirle yaralama suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, milli basketbolcunun bakıcı Arslan Y.'nin 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezada yapılan indirim sonrası 75 günlük adli para cezası, günlüğü 20 liradan hesaplandı. Karar, beş yıl boyunca denetim altında tutulacak.