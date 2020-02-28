Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli basketbolcun köpeklerinin bakıcısına para cezası

Milli basketbolcun köpeklerinin bakıcısına para cezası

’in iki köpeği, komşusuna saldırdı. Ağır yaralanan komşunun şikayeti sonrası milli basketbolcunun köpeklerinin bakıcısına, 75 gün adli para cezası verildi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 17:06 ABONE OL
Milli basketbolcun köpeklerinin bakıcısına para cezası

Basketbolcu Kerem Hotiç'in komşusu Özden Ö., geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Aynı sitede oturan Hotiç'in köpekleri de bakıcısı Arslan Y. tarafından dışarıya çıkardı. Hotiç'in köpekleri, Özden Ö.'ye saldırdı. Olayın ardından hastaneye giden Özden Ö., rapor alıp olayla ilgili şikayetçi oldu.

1500 LIRA ÖDEYECEK

Soruşturma sonunda Hotiç'in köpeklerinin bakıcısı hakkında taksirle yaralama suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, milli basketbolcunun bakıcı Arslan Y.'nin 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezada yapılan indirim sonrası 75 günlük adli para cezası, günlüğü 20 liradan hesaplandı. Karar, beş yıl boyunca denetim altında tutulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli basketbolcun köpeklerinin bakıcısına para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN