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Oğlu, 'yasak aşk' iddiasıyla öldürülen anne isyan etti!

'da, komşusu 'ı, eşiyle ilişki yaşadığından şüphelenip öldüren 'nın duruşmasında şoke eden ifadelere şahit olundu. Sanık Dumanlı, yaptığı savunmada "Eşim son zamanlarda saçını boyatıp makyaj yapıyor, yürüyüşlere çıkıyordu. Yatağını ayırmıştı, artık benimle cinsel ilişkiye girmiyordu. Bayram ile telefon konuşmalarının kayıtlarını gördüm" demişti. Bu iddialar sondası maktul Bayram Kır'ın annesi , yaptığı konuşmada "Oğlunun hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlum neden arasın?. Celil'in ifadeleri hayal ürünü" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 11:16 ABONE OL
Oğlu, 'yasak aşk' iddiasıyla öldürülen anne isyan etti!

Eşiyle ilişkisinden şüphelenip komşusunu öldüren sanığın sözleri dehşete düşürmüştü. Şoke eden iddialar üzerine maktulün annesi, yaptığı konuşmada "Celil'in ifadeleri hayal ürünü" açıklamasında bulundu. İşte kan donduran cinayet olayının yeni detayları...

Antalya'da Celil Dumanlı (51) tarafından eşiyle ilişkisi ve telefon görüşmeleri olduğu iddiasıyla öldürülen Bayram Kır'ın (38) annesi Emine Kır, katil zanlısının eşini, hal hatır sormak için kendisinin aradığını söyleyerek, "Oğlumu yok yere öldürdü" dedi.


Celil Dumanlı

Cinayet, geçen yıl 6 Ekim'de saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası olan Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Bayram Kır'ı gördü. Hızla evine gidip, tabancasını aldı ve geri geldi. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen Bayram Kır koşarak kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı, 5 el ateş ederek, öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı tutuklandı.


Bayram Kır

"EŞİM, SAÇINI BOYAYIP MAKYAJ YAPIYORDU"

'Kasten insan öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle açılan davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında, tutuklu sanık Celil Dumanlı, eşinin kendisini aldattığını, yaşadıkları ayrılığın ardından çocukları nedeniyle yeniden bir araya geldiklerini anlattı. Kır Ailesi'nin evine sık sık giden eşini uyardığını söyleyen Dumanlı, "Eşim Bayram Kır'ın annesi ile çok samimiydi. Bu süreçte tartışmalar yaşadık. Bir süre sonra eşimin tavırlarında değişiklik oldu. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, sosyal medyada istemediğim fotoğraflar paylaşıyordu. Yatağını da ayırmıştı" dedi.


Celil Dumanlı'nın eşi

TELEFONDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

Celil Dumanlı ayrıca eşi ile Bayram Kır arasında telefon görüşmeleri olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise ikili arasında telefon kaydına rastlanmaması üzerine ölen ile kadının cep telefonlarında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.


Bayram Kır'ın annesi Emine Kır

ACILI ANNE İSYAN ETTİ: CELİL'İN İFADELERİ HAYAL ÜRÜNÜ

Oğlunun, Celil Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, katil zanlısının ifadelerinin hayal ürünü olduğunu söyledi. Anne Kır, "Oğlunun hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlum neden arasın? Olaydan bir kaç gün önce ben aradım S.'yi, uzun zamandır görmemiştim. Hal hatır sormak istedim. Cevap vermedi. Sonra o beni aradı, ben de açmadım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

Dolandırdıkları kişiler hakkında böyle not tutmuşlar: Çok mal...

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Oğlu, 'yasak aşk' iddiasıyla öldürülen anne isyan etti!
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