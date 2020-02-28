2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı? Diyanet 2020 takvimi

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı dini günler takviminde 2020 Ramazan başlangıcı tarihi de duyurulmuştu. Bu ay içinde müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ediyor. İslam âleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar bolca ibadet ve dualarla geçecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayına kaç gün kaldı?