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Son dakika: ’nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika gelen bilgilere göre Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla () bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika: İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı,

08:00 Bursa- Büyükçekmece

TUZLA'DA GEMİLER ÇARPIŞARAK YAN YATTI

Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Son dakika: İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
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