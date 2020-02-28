Son dakika: İş insanının aracına bomba yerleştirdiler!

Denizli'de yaşanan son dakika olayı emniyeti alarma geçirdi. Kayserili iş insanının aracındaki "bomba şüphesi" ihbarını alan ekipler, tespit ettiği bombayı etkisiz hale getirdi. İş insanının aracına 2 ay önce de bomba konulduğu öğrenildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu. Bomba, uzman ekiplerince etkisiz hale getirildi.

2 AY ÖNCE DE BOMBA KOYMUŞLAR

Çivril ilçesine ticari işleri için gelen iş insanı Ali İşiyok, kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi. Olay yerine ekipler, vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çamurluk içeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. İşiyok'un iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.