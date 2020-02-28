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Son dakika: Kayıp çiftçi 16 aydır aranıyordu! Kazıda insan kemikleri bulundu

’da 16 aydır kayıp olan çiftçi hakkında son dakika haberi geldi. Tekirdağ’da ormanlık alanda yapılan kazıda insan kemikleri bulundu. Kemiklerin 60 yaşındaki kayıp Cemalettin Obut’a ait olup olmadığı ise yapılan inceleme sonucunda belli olacak.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika: Kayıp çiftçi 16 aydır aranıyordu! Kazıda insan kemikleri bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, çiftçilik yapan Cemalettin Obut, 18 Ekim 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Obut, tüm aramalara rağmen bulunamadı. 16 ay sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbarda ise Obut'un öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma, belirtilen bölgede iş makineleriyle arama başlattı. 4 ayrı noktada yapılan kazıda, insana ait kemik parçaları bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili biri 'hırsızlık' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüpheli sorguya alındı.

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Son dakika: Kayıp çiftçi 16 aydır aranıyordu! Kazıda insan kemikleri bulundu
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