Antarktika laboratuvar oldu

Türkiye'den şubat başında yola çıkan 4. Antarktika Bilim Seferi ekibi, Faure Takım Adaları'nda yer alan Dismal'de Harita Genel Müdürlüğü'nce kurulan GNSS İstasyonu'nun (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) ardından Horseshoe Adası'na geçerek buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Adada, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden bilim insanları tarafından 2 GNSS istasyonunun daha kurulumu tamamlandı.Farklı üniversite ve kurumlardan gelen bilim insanları, sahadan taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri alıyor. İzleme amacıyla da kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan veriler de Türkiye'ye götürülecek. Geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncellemeleri yapılan Meteoroloji İstasyonu ile GNSS istasyonları, gelecekte kurulması planlanan Türkiye'nin kalıcı bilim üssünün planlanmasına da katkı sağlayacak.Beyaz kıtanın dünyanın kara kutusu olduğunu belirten Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, "2017'de başladığımız bu yolculukta bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptık. Seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanlarımız tarafından incelenmeye de devam ediyor. Gelecek yıllarda artan bir şekilde Antarktika'dan almış olduğumuz örneklerin sonuçları çıkmaya başlayacak. Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapmaya çalışacağız. Araştırmalarımız karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriliyor. Kıtanın tüm zorlu koşullara rağmen bilimsel çalışmalarımız Geçici Bilim Üssümüzde aralıksız sürüyor" dedi.

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