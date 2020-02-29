Artık gün nedir ve ne demek? 29 Şubat artık gün hesabı nasıl yapılır?

Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek. Bu sebeple Google, hazırladığı özel gün doodle'ı ile bu durumu logosuna taşıdı. Bugün Google logosuna tıklayanlar, artık gün ile ilgili içeriklerin yer aldığı arama sayfasına yönlendiriliyor. Bu bağlamda pek çok kişi, artık gün nedir, nasıl hesaplarına sorularına yanıt arıyor. Dünyanın güneşin etrafında dönme süresini tamamlamasıyla birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesinin ardından ortaya çıkan artık gün, bu sene yaşanacak. İşte 2020 Şubat ayı artık gün ile ilgili merak edilenler…

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin , Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

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