Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Artık gün nedir ve ne demek? 29 Şubat artık gün hesabı nasıl yapılır?

nedir ve ne demek? 29 Şubat ?

Google’da doodle olduktan sonra nedir, nasıl hesaplanır soruları yoğun olarak araştırılmaya başladı. Özel günlerde hazırladığı doodle’ları ekranına taşıyan Google’da kullanıcılar, bugün ana sayfada yer alan logoya tıklayınca artık gün ile ilgili yayımlanan haberlerin olduğu arama sayfasına yönlendiriliyor. Artık gün olmadığı yıllarda 28 gün olan Şubat ayı bu yıl 29 gün çekiyor. Bilindiği üzere Şubat ayı, her 5 yılda bir 29 gün çekiyor. Miladi Takvim’e göre son olarak 2016’da artık gün yaşanmış ve Şubat ayı 29 gün sürmüştü. Peki ? Artık gün neden Şubat ayına eklenir?

Giriş Tarihi: 29.2.2020 12:07 ABONE OL
Artık gün nedir ve ne demek? 29 Şubat artık gün hesabı nasıl yapılır?

Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek. Bu sebeple Google, hazırladığı özel gün doodle'ı ile bu durumu logosuna taşıdı. Bugün Google logosuna tıklayanlar, ile ilgili içeriklerin yer aldığı arama sayfasına yönlendiriliyor. Bu bağlamda pek çok kişi, , nasıl hesaplarına sorularına yanıt arıyor. Dünyanın güneşin etrafında dönme süresini tamamlamasıyla birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesinin ardından ortaya çıkan artık gün, bu sene yaşanacak. İşte 2020 Şubat ayı artık gün ile ilgili merak edilenler…

ARTIK GÜN NEDİR?

, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin , Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

İşte diğer detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık gün nedir ve ne demek? 29 Şubat artık gün hesabı nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN