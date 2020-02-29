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'da devrildi, hurdaya döndü!

'nın Gemlik ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sırıfır kilometre otomobilleri taşıyan devrildi. Yeni araçlar yola saçılarak büyük hasar gördü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.2.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:48 ABONE OL
Bursa'da tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü!

Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde fabrikadan çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan tır rampadan inerken yan yattı.

Kazada tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tırdan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.

Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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Bursa'da tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü!
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