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Elektrikler ne zaman gelir? 1 Mart İstanbul’da nerelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ planlı kesinti listesi…
Elektrikler ne zaman gelir? 1 Mart İstanbul’da nerelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ planlı kesinti listesi…
Elektrik kesintileri İstanbul’un bazı bölgelerinde BEDAŞ tarafından planlı olarak yapılıyor. Kimiz aman trafolarda yapılan bakım çalışmaları, kimi zamansa meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediliyor. Evinde ya da işyerinde kesintiye uğrayan vatandaşlarsa merakla arama motorlarında elektrikler ne zaman gelir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyorlar. Peki, elektrikler ne zaman gelir? İşte 1 Mart BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi…