İstinye Park AVM çalışma saatleri! İstinye Park saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'ye ulaşım imkânları da bir hayli fazladır. Haftanın yedi günü binlerce kişiye hizmet veren İstinye Park'un 2020 çalışma saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Sabah saatlerinde yola çıkmadan önce İstinye Park saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken akşam saatlerinde ise İstinye Park saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, İstinye Park kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saati

İstinye Park AVM Çalışma Saatleri

İstinye Park AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2020 İstinye Park AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

İstinye Park AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan İstinye Park AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren İstinye Park'a giriş yapabilecekler.

İstinye Park Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği İstinye Park AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.

İletişim Bilgileri

İstinye Bayırı Cad.

No: 73 Sarıyer

T: (212) 345 55 55