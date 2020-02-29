Kocasının mal varlığına tedbir istedi

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Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi'nin sahibi iş adamı Alp Göbeklioğlu, 25 yıllık eşi Aysel Göbeklioğlu'na boşanma davası açtı.İki çocuk annesi Aysel Göbeklioğlu da İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan eşine karşı katkı payından kaynaklı alacak davası açtı. Yıllarca sağlık sektöründe eşinin yanında çalıştığını ve şirketin yüzde 10 hissedarı olduğunu belirten Aysel Göbeklioğlu, "Beni 5 milyon, 7 milyon gibi kredilere kefil yapan davalı, şirketin içini boşaltmakta ve tüm borçları bana bırakmaya çalışmakta. Şirkete ait 6 arabayı benden habersiz satan davalı, 8 aracı da satmak üzere. Şirket ve kayıtlı diğer tüm malların başkalarına devrinin engellenmesi amacıyla ivedilikle şirket hisseleri başta olmak üzere arabalar, banka hesapları ve diğer tüm kayıtlar üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasını istiyoruz. Bilirkişi raporu doğrultusunda taraflar arasında paylaşımın yapılmasını, şimdilik 50 bin lira katkı ve değer artış payının davalıdan tahsilini talep ediyoruz" dedi.