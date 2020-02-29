Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da taş, sopa, ve döner bıçaklı kavga kamerada

'da taş, sopa, ve döner bıçaklı kamerada

'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı , güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.2.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:34 ABONE OL
Konya'da taş, sopa, ve döner bıçaklı kavga kamerada

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü taşlaması ile o sırada köpeğini gezdirdiği öğrenilen bir vatandaşın darbedilmesi yer alıyor.

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da taş, sopa, ve döner bıçaklı kavga kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN