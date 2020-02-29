Maske ve çantada dezenfektan dönemi

Koronavirüs salgını ile ilgili bilim insanları aşı ve ilaç geliştirmek için çalışıyor. Bu virüs ne kadar canlı kalabiliyor? Ve nasıl korunacağız? İşte bunun yanıtlarını Memorial Etiler Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu veriyor. Mumcuoğlu, "Virüsler uygun koşullar yani uygun sıcaklık ve nem ortamında dışarıda 9 güne kadar canlı kalabilmektedir. 2-8 derece virüslerin hayatta kalması için gerekli sıcaklıktır. Uygun olmayan şartlarda yüksek ısı ve düşük nemde ise virüsler 2- 3 saat içerisinde ölmektedir" dedi. "Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar, ileri yaşta olan, kemoterapi almış ya da bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olan insanlar özellikle toplu taşıma kullanırken ya da kalabalık ortamlara girdiklerinde mutlaka maske kullanması gerekir" şeklinde konuşan Mumcuoğlu, "El dezenfektanlarınızı çantanızda taşıyın" diye uyardı.



DEZENFEKTANINI ÇANTADA TAŞI

İşte Mumcuoğlu'nun önerileri:

* Gün içerisinde sık sık el yıkama ve el dezenfeksiyonu en önemli korunma yöntemi. Virüsler direkt olarak el aracılıyla bulaşmaz ama gün içinde dokunulan yerlerden ele bulaşan virüs ve mikroplar eller, ağza ve burna götürüldüğünde kolaylıkla kişiye bulaşabilmektedir. Bu sebeple el hijyeni birçok hastalıktan korunmada ilk sırada yer almaktadır.

* Otobüs, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını, ortak alanlarda sık kullanılan ATM gibi para makinalarını kullandıktan sonra el yıkama imkânın olmadığı yerlerde ise el dezenfektanları kullanılmalıdır. Paralar yine virüslerin yayılması konusunda yüksek risk taşımaktadır. Para kullanımı sonrası mutlaka eller dezenfekte edilmelidir. El dezenfektanlarını seçerken yüzde 70 ve üzerinde alkol içermesine dikkat edilmelidir.







MASKE KULLAN

* Gerek olmadıkça kalabalık ortamlara girilmemeli. Böyle ortamlara girilmesi gerektiğinde ise mutlaka maske kullanılmalıdır. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar, ileri yaşta olan ya da kemoterapi almış ya da bağışıklık sistemini zayıflatan baka bir hastalığı olan insanların özellikle toplu taşıma kullanırken ya da kalabalık ortamlara girdiklerinde mutlaka maske kullanması gerekmektedir.



STRESİNİ AZALT

* Bağışıklığı güçlü tutmak virüslerden ve mikroplardan korunmak stresi azaltmak ve doğru yönetebilmek önemli.

* Düzenli ve yeterli uyumak. Sağlıklı ve dengeli beslenmek. Probiyotik besinler bol bol tüketilmeli. Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve bol hareket edilmeli. Bağışıklığı zayıflatan sigara ve alkol gibi etkenlerden uzak durulmalı. Günde 1,5 - 2 litre sıvı tüketilmeli.



ATEŞ VARSA SEYAHATİ ERTELE

Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sibel Gündeş de "Ateş, öksürük, kas, eklem ağrıları, baş ağrıları, solunum sıkıntısı olan herkes seyahatini ertelemeli. Çantanızda sıvı ya da mendil şeklinde el dezenfektanları bulundurulması gerekmektedir. Özellikle toplu taşıma araçlarından indikten sonra mutlaka dezenfektanlarıyla eller temizlenmelidir" dedi.

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ANKARA'DA HIZLI TANI KİTİ

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu oluşturdu.Kurul üyesi Prof. Dr. Canan Ağalar virüsü değerlendirdi: Aşı ile ilgili ise çalışmalar devam ediyor. Bizler önümüzdeki yıl aşı ile ilgili konuşabiliyor olabiliriz. Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek için 28 öğretim üyesinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı. Bu komisyonda eğitim modülleri hazırlandı ve şu anda tüm hastanelerimize bu modüller dağıtılarak önlemler alındı. Çin'de evlerinde bu etkenle karşılaşan ve iyileşen hasta sayısının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için elbette daha iyi bir durumdur. Reoloji grubunun hızlı tanı koyma ile ilgili geliştirdiği bir kit var. Bizler bilim dünyasında bu çalışma ile gurur duyduk. Bu grup herhangi bir salgın durumunda hızlı tanı koyabilecektir. Bu Türkiye için övünç kaynağıdır.



BİR İLAÇ ÜZERİNDE DENEY YAPILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var" açıklamasını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen şöyle değerlendirdi: "Henüz herşey bir test aşamasında. Bir Amerikan firması Ebola virüsüne karşı geliştirmiştir. Ebola virüsü üzerinde insan deneyleri yapılmıştır. Daha sonra yapılan hayvan deneylerinde koronavirüsü ailesinden olan Sars ve Mers hastalıklarında umut vadedici sonuçlar görülmüştür. Bunun üzerine bu ilaçla Çin'de Wuhan'da insan deneyleri yapılması konusunda karar alınmıştır. Hatta ilk deney Japonya açıklarında yolcu gemisinde karantina altına alınmış daha sonra ülkesine gönderilmiş Amerikan vatandaşı üzerinde yapılıyor. Amerika'da bir üniversitede deneysel çalışmaya alınmıştır. Çin'de deneysel çalışmalara başlanmıştır. Ağır vakalarda denenecek bu ilaç. 15 gün boyunca izlenecekler. Neticeler 100 vakaya ulaşıldığında paylaşılacak. Henüz FDA tarafından onaylanmış bir tedavi yok."



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