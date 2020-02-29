Son Dakika Haberi: Manisa'da korkutan deprem! Antalya ve İzmir'de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa'da saat 23.47'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem Türkiye'de Antalya ve İzmir'de hissedildi. Yerin 07.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika haberine ilişkin detaylar geliyor...

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! ANTALYA VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'da meydana gelen ve Antalya ile İzmir'de hissedilen depreme ilişkin son dakika detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...