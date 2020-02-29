Şubat ayı kaç gün? Şubat 2020 yılında kaç çekiyor?

2020 Şubat ayı kaç gün? Her sene kafa karıştıran Şubat ayı 4 yılda 1 (bir) gün daha fazla sürüyor. Hal arasında gücük ayı olarak bilinen bu ayın son günlerini yaşarken dört yılda bir 29 gün süren Şubat ayı, diğer yıllarda ise 28 gün sürüyor. Kendisine 28 gün barındırması reva görülen bu küçük ay bazı matematiksel ihtiyaçlardan dolayı 4 yılda bir 29 gün sürer. Peki Şubat ayı kaç gün? Şubat 2020 kaç çekiyor? İşte 2020 Şubat ayına dair merak edilenler…

2020 YILINDA ŞUBAT AYI 28 GÜN MÜ, 29 GÜN MÜ?

Artık yıl hesaplamaları 2020 yılı için uygulanacak olursa; 2020 4'ün katı olduğu ve 400'e kalansız bölündüğü için artık yıldır. Yani 2020 yılında Şubat ayı 29 gün sürecek.

ŞUBAT AYI NEDEN 4 YILDA BİR 29 GÜN ÇEKER?

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.