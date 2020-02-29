Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? Hava, su ve toprak olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek olan cemre düşmesi 2020 tarihleri merak ediliyor. Baharı müjdeleyen, havaların ısındığını gösteren cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Sıcak havaların özlemini yaşayan vatandaşlar '' 2020 Cemre düşme tarihleri'' şeklinde araştırma yapıyor. Bilindiği üzere her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür. Peki Cemre toprağa ne zaman düşüyor? Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı…