Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da korkunç olay! Yaşlı adamı bankta ölü buldular...

'da korkunç olay! Yaşlı adamı bankta ölü buldular...

'nın Muratpaşa ilçesindeki bir parkta temizlik yapan işçiler, bankta hareketsiz yatan kişiyi fark ederek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp morguna kaldırılan yaşlı adamın 60 yaşında olduğu, 3 çocuğunun bulunduğu ve isminin 'Kadir' olduğu öğrenildi. Parkın yakınında börek dükkanı bulunan esnaf yaptığı açıklamada “Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Üzgünüm" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:34 ABONE OL
Antalya'da korkunç olay! Yaşlı adamı bankta ölü buldular...

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 3 çocuk sahibi, 60 yaşındaki adam, temizlik personeli tarafından bankta ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İŞÇİLER FARK ETTİ

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 67 Sokak'taki Büklüdere Parkı içerisinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başucunda boş kolonya şişesi bulunan 60 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından evsiz kişinin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Temizlik işçisi Kamber Karasoy, parkta temizlik yaparken hareketsiz gördüğü kişiyi uyandırmaya çalıştığını, uyanmadığını görünce öldüğünden şüphe ederek polisi aradığını belirtti.

"KENDİSİNE BÖREK VERİRDİK"

Parkın bitişiğinde börekçi dükkanı bulunan Muzaffer Demir de 3 çocuk babası, adının da Kadir olduğunu bildiği kişiyi dün parkta güneşlenirken gördüğünü ifade ederek, "Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Üzgünüm" dedi.

Bursa'da korkunç olay! Önce silahla vurdular sonra...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da korkunç olay! Yaşlı adamı bankta ölü buldular...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN