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2020 ne zaman başlıyor? ? Diyanet 2020 takvimi

Üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar tarafından Bayramı ne zaman sorunun yanıtı araştırılıyor. İslam aleminde önem arz eden üç aylar birçok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre 2020 Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Üç ayların içinde bulunan Kur'an ayıdır. Üç aylar müminleri ramazana hazırlar. Bu ayda tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua tövbe, rahmet ve bereketi ile önemli bir ayıdır. Peki Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? ? İşte 2020 Diyanet takvimi!

Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 18:48 ABONE OL
2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı? Diyanet 2020 takvimi

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı dini günler takviminde başlangıcı tarihi de duyurulmuştu. Bu ay içinde müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ediyor. İslam âleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar bolca ibadet ve dualarla geçecek. Peki başlıyor? 2020 ?

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2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı? Diyanet 2020 takvimi
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