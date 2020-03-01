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Salihli'de kaçak kazısına suçüstü

'nın Salihli ilçesinde birinci derece sit alanındaki Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:34 ABONE OL

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na, 27 Şubat günü, Salihli'nin Pazarköy Mahallesi yakınlarında birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Bintepeler mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine jandarma, bölgeye operasyon düzenledi. Y.Ö. (30), T.Y., (38) ve M.H.K. (40) kaçak tarihi eser kazısı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları belirlenen jeneratör, hilti, levye, balyoz, su tahliye cihazı, 2 el feneri, çekiç, kerpeten, boru anahtarı, 10 metrelik üçlü uzatma kablosu, 30 metrelik jeneratör kablosu ve kablo makarasına el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Salihli'de kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
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