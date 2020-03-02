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'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı

'da akıl almaz bir olay yaşandı. Sokaktaki bankların bir bir eksildiği farkedildi. Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktı. Sokaktaki banklar iki zanlı tarafından çalınıyordu. anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 21:21 ABONE OL
Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yayla Mahallesi 1603. Sokak'ta bulunan 5 bankın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, C.K ve N.S.K'yi yakaladı.

Hırsızlık anının yansıdığı iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokaktaki bankları arabaya taşıdıkları görülüyor.

İfadelerinde, işlettikleri çay ocağının önüne koymak için bankları aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı
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