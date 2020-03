On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 2 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Şans oyunu tutkunları her hafta Pazartesi olduğu gibi bu hafta da kazandıran numaraları merak ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen iki kişi olmuş ve 306.799,25 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Peki, 2 Mart On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte bu soruların yanıtları…

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA? MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Haberimizin içerisinden On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…