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3 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

'de jandarma ekiplerince, kargo nakliye kamyonunda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 19:26 ABONE OL
3 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde yapılan kontrollerde, Malatya'dan İstanbul'a giden özel bir şirkete ait kargo kamyonu durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, kamyon içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lirası olan 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütün ürünlerinin 18 kişi tarafından kargoya verildiği bilgisine ulaşıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

10 günde 6 ton 200 kilogram tütün ele geçirildi
Geçen 23 Şubat günü de yine jandarma ekiplerince, kargo taşıyan nakliye kamyonunda yapılan aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirilmişti. Böylelikle 10 gün içinde 6 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş oldu.
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3 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi
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