Elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mart BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BEDAŞ, 4 Mart 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bilindiği üzere, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklı elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden her gün vatandaşlara duyuruluyor. Böyle olunca, vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 4 Mart 2020 Çarşamba günü için İstanbul elektrik kesintisi programı listesi...

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 4 MART 2020

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 548., 548/1., 555., 562., MARMARA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374647)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ASUDE 1, AYCAN, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, D-100 KARAYOLU, KAPTAN, SENELİK, VEYSEL KARANİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374679)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378594)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BABA KÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377512)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah CEDİD ALİPAŞA, FANATİK, HANİCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377517)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1476. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1531., 1539., 1543., 1544., 1545., 1546., 1547., 1548., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377601)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378795)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378973)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378972)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, BABA HASAN CAMİİ, GİRDAP, HACI HALİTEFENDİ, HAMAM, HORHOR, KAVALALI, KIRMA TULUMBA, KÜLHAN, LÜTFÜ EFENDİ, MEÇHUL ASKER, MOLLA HÜSREV, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, TAYYARECİ ORHAN, TOPRAK, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, YENİ ORTA, YENİYOL 1., YEŞİL TEKKE, YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇELEBİ HAMAMI, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ŞEKERCİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378567)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah ASİLLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377551)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2603., 2606., 2607., 2609., 2610., HALKALI, MİLLET sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377803)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1434. sk / MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377816)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220., 241 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379025)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., AKDENİZ, CENGİZ TOPEL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MEVLANA mah 832. sk / SARIGÖL mah CEPHANELİK sk / ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377836)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.YAVUZ, 3.LALE, TAHSİN, YAŞARDOĞU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379052)



- İSTANBUL SUTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah Yayla Bulv. uzun sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379054)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377819)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 22., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 107., 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 22., 23., 24., 28., 32., 45., 46., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377756)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3143. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378959)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379678)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379617)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 241 sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379027)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379028)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ, ÇINARLI sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah TAFLAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380918)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380915)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah NAMIK KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 219., 232., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 251., 255., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 276., 278., 281., 282., 283., 284., 285., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, GELİBOLU, HAMİDİYE sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379715)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379621)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BÜNYAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 106., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380835)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380928)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah ESKİ KURFALLI, GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379598)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, FİKRİ sk ,KARTOPU SOKAK,TUANA SOKAK 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379131)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ALAN, ATMACA, BENGÜ, BURCU, BUSE, BÖĞÜRTLEN, DENİZHAN, EMEL, GÖNÜL, HALE, HAMZA, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, NUH, SEVİMLİ, TATLIPINAR, TAŞ, TOPATAN, ULUEREN, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379686)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ŞENDOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380935)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AFİYET, DEMİRTÜRK, ETKİN, FERHATPAŞA, KABATAŞ, KAMURAN, KARAKOÇAN, KAYYUM, KİTAP, SEVBAN MEHMET, TUNCA, ÖNCEL, ÖZGÜVEN, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380938)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, CAMİ ARKASI, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALIKUZU, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, UFUK, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, DOĞUKAN, FİKRİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381040)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, ALTINAY, ALTINBAŞAK, BALIK, CEVHER, CİDAR, CİHANGİR, DOĞAN, DİDENUR, DİLEK, EBRU, ECRİN, GÖKHAN, GÜLENDAM, LEMAN, NATO, SİTE, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇOLPAN, ÇİĞDEM, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, DENİZ 1, GONCA, GÜN IŞIĞI, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380925)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CANSIZ, EFENDİ, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NURCAN, SARIKAYA, SOHBET, SÜVARİ, TAKDİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381045)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, GÖL, KIBRIS, SANTRAL, ÖDÜL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, ODUNCU, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381230)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 107., 108., 113., 121., 125., 150., 151., 153., 154., 158., 159., 160., 162., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 174., 190., 192., 193., 207., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379079)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379081)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379078)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 868., 869/1., 874., 875., 876/1., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 900/1., AKŞEMSETTİN, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381000)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380914)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380980)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380979)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TRABLUSGARP, SADİ, CANDARLI, İTRİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381891)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380025)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, LİMON ÇİÇEĞİ, OLGUNLAR, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE sk / OSMANİYE mah OLGUNLAR sk / 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380030)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah SEFA, YENİ KARAKOL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381948)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, TURAN, YASEMİN, YUNUS EMRE sk / YEŞİLCE mah DALGIÇ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2382034)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah GAYRETLİ, NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNTEPE mah GÜMÜŞHANE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2382046)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2382047)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, YAMAK ÇIKMAZI sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, SEHER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk / PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, HOŞGÖR, KARADUT, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAVUŞOĞLU, ÜST BARUTHANE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379945)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379961)