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yapan araç 8 saat sonra fark edildi

’da gece şarampole yuvarlanan otomobil sabahın ilk ışıklarının ardından fark edildi. Kazadan 8 saat sonra hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:42 ABONE OL
Kaza yapan araç 8 saat sonra fark edildi

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Ekrem Acar idaresindeki 34 SP 9307 plakalı otomobil gece Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol ayrımında kontrolden çıkarak boş araziye yuvarlandı.

Kaza yapan otomobil, sabahın ilk ışıkları ile yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından fark edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, kazadan 8 saat sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaza yapan araç 8 saat sonra fark edildi
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