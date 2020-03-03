Kırmızı listede yer alıyordu! Antalya'da görüntülendi
Kırmızı listede yer alıyordu o canlı Antalya'da görüntülendi. Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesinde yer alan bir anne vaşak ile yavrusu Antalya'da fotokapana yakalanarak görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nün fotokapan çalışmaları kapsamında, anavatanı Türkiye olan alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri, doğal ortamında fotokapana yakalandı.
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:43Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:13ABONE OL
Antalya'da heyecanlandıran görüntüler! Türkiye'de soyu tükenme tehlikesi altında olan Vaşak ve yavrusunun da olduğu fotokapan görüntüleri büyük heyecan uyandırdı.