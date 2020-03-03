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Kırmızı listede yer alıyordu! 'da görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyordu o canlı 'da görüntülendi. Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesinde yer alan bir anne vaşak ile yavrusu Antalya'da fotokapana yakalanarak görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, anavatanı Türkiye olan alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri, doğal ortamında fotokapana yakalandı.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:13 ABONE OL
Kırmızı listede yer alıyordu! Antalya'da görüntülendi

'da heyecanlandıran görüntüler! Türkiye'de soyu tükenme tehlikesi altında olan Vaşak ve yavrusunun da olduğu görüntüleri büyük heyecan uyandırdı.

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Kırmızı listede yer alıyordu! Antalya'da görüntülendi
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