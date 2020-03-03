Öztürk’e İtalya’dan bir ödül daha

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

ESKİ Rize Emniyet Müdürü, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı Osman Öztürk, edebiyat alanında da başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. 9 şiir kitabı bulunan, şiirleri 22 dile çevrilen Öztürk, 1975 Yılı Nobel Ödülü sahibi ünlü İtalyan şair Eugenio Montale adına düzenlenen ve 26 yıldan bu yana seçkin şairlere verilen "Uluslararası Ossi Di Sepphia Premio 2020 Şiir Ödülü"ne layık görüldü. Törende, İtalyan şair ve çevirmen Claudia Piccino ulusal düzeyde ödül alırken, uluslararası bölümde Osman Öztürk ödül için seçilen yabancı şair oldu. 2018'de İtalya'da düzenlenen Uluslararası Şiir Yarışması "Vitruvio Ödülü 2018" kapsamında Premio Vitruvio ödülüne layık görülen Öztürk, geçtiğimiz ekimde de Roma'da İtalyan Parlamentosu Senatosu'nda gerçekleşen törende saygın STK kuruluşu "Tulliola - Renato Filippelli"den ödül almıştı. KÜLTÜR-SANAT