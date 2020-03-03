Son dakika Haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun içinde olduğu araç alev aldı! Uras Benlioğlu kimdir?

Eskinin muhabiri şimdinin ise sosyal medya fenomeni olan Uras Benlioğlu'nun içerisinde bulunduğu aracı önceki gün alev aldı. Küle dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan ünlü fenomenin tüm ekipmanları ise arabayla birlikte yandı. Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Uras Benlioğlu ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ URAS BENLİOĞLU'NUN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ ALEV ALDI

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı.