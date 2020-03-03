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Haberi: Ünlü ’nun içinde olduğu araç alev aldı! Uras Benlioğlu kimdir?

Ünlü ’nun içinde bulunduğu araç alev aldı. Saniyeler içerisinde küle dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan ünlü ismin tüm kamera ekipmanları küle döndü. Olay önceki gün saat 08.30’da Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve Youtuber Uras Benlioğlu akan trafikte ilerlerken aracın klimasından duman çıktı. Dumanları gören Benlioğlu doğrudan aracı kenara çekti ve uzaklaştı. Saniyeler içerisinde yanan araç kullanılamaz hale gelirken, Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:32 ABONE OL
Son dakika Haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun içinde olduğu araç alev aldı! Uras Benlioğlu kimdir?

Eskinin muhabiri şimdinin ise olan 'nun içerisinde bulunduğu aracı önceki gün alev aldı. Küle dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan ünlü fenomenin tüm ekipmanları ise arabayla birlikte yandı. Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Uras Benlioğlu ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ URAS BENLİOĞLU'NUN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ ALEV ALDI

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı.

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Son dakika Haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun içinde olduğu araç alev aldı! Uras Benlioğlu kimdir?
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