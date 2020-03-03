Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cemre düşme tarihleri 2020! Üçüncü cemre nereye ve ne zaman düşecek?

düşme tarihleri 2020! nereye ve ne zaman düşecek?

Üçüncü ne zaman, nereye düşecek? Hava, su ve toprak olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek olan 2020 tarihleri merak ediliyor. Baharı müjdeleyen, havaların ısındığını gösteren cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Sıcak havaların özlemini yaşayan vatandaşlar '' düşme tarihleri'' şeklinde araştırma yapıyor. Bilindiği üzere her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür. Peki Cemre toprağa ne zaman düşüyor? ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:13 ABONE OL
Cemre düşme tarihleri 2020! Üçüncü cemre nereye ve ne zaman düşecek?

Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olarak bilinen 2020 düşme tarihleri merak ediliyor. İki cemrenin düşmesiyle birlikte gözler üçüncü cemrenin düşme tarihine çevrildi. İlki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşen cemrelerin sonuncusu için geri sayım başladı. Bu tarihlerden itibaren sıcaklıklarda yükseliş görülür, havalar ısınmaya başlar. Doğa ananın yeniden uyanışı olarak bilinen bu durum baharın gelişi ve havaların kademeli olarak ısınacağının müjdeleyicisidir ve her yıl hemen hemen aynı dönemlerde gerçekleşmektedir. Peki ne zaman, nereye düşecek? düşme tarihleri!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cemre düşme tarihleri 2020! Üçüncü cemre nereye ve ne zaman düşecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN