Cemre düşme tarihleri 2020! Üçüncü cemre nereye ve ne zaman düşecek?

Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olarak bilinen 2020 cemre düşme tarihleri merak ediliyor. İki cemrenin düşmesiyle birlikte gözler üçüncü cemrenin düşme tarihine çevrildi. İlki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşen cemrelerin sonuncusu için geri sayım başladı. Bu tarihlerden itibaren sıcaklıklarda yükseliş görülür, havalar ısınmaya başlar. Doğa ananın yeniden uyanışı olarak bilinen bu durum baharın gelişi ve havaların kademeli olarak ısınacağının müjdeleyicisidir ve her yıl hemen hemen aynı dönemlerde gerçekleşmektedir. Peki üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri!