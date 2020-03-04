4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? Obezite gününde neler yapılır? Obezite tedavisi nedir?

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgiye göre, dünya üzerinde her yıl 3 milyondan fazla insan obezite ve fazla kilolar yüzünden hayatını kaybediyor. Bilindiği üzere fazla kilolar insan hayatını olumsuz yönde etkilemekle birlikte, pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor. 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde ise obeziteye ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarını önlemek için bilgilendirici faaliyetler yapılıyor.

OBEZİTE NEDİR? 4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ ANLAMI!

Obezite, vücudun düzenli olarak yakabileceği veya kullanabileceğinden daha fazla kalori almanın sonucudur. Doktorlar, fazla kilolu ve şişmanlığı taramak ve teşhis etmek için vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresini ölçer. Obezite, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, ateroskleroz, kalp hastalığı, diyabet, yüksek kan kolesterolü, kanserler ve uyku bozuklukları gibi komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir tıbbi durumdur. Tedavi, durumunuzun nedeni ve ciddiyetine ve komplikasyonların olup olmadığına bağlıdır. Tedaviler arasında kalp sağlıklı beslenme ve artmış fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri.

OBEZİTE HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Obezite ile ortaya çıkması daha olası olan ciddi sağlık komplikasyonları şunları içerir:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) veya kalp hastalığı, kalpten kanı vücudun daha fazla yüzeyine pompalamak için çok çalışıyor

İnme, kalp krizi ve diğer komplikasyonlara yol açan yüksek kolesterol seviyeleri (arterleri tıkayan yağ birikintileri)

İnme (yüksek kolesterol seviyelerinden ve yüksek tansiyondan)

Tip 2 diyabet (tip 2 diyabet vakalarının yaklaşık% 50'si doğrudan obezite ile bağlantılıdır)

Bazı kanser türleri (Hastalık Kontrol Merkezlerine göre kanser tanısının% 40'ı obezite ile bağlantılıdır)

Astım

Böbrek hastalığı, böbreklere zarar veren kronik yüksek tansiyondan oluşabilir.

Aşırı kilolardan kaynaklanan osteoartrit, eklemlerde, kemiklerde ve kaslarda ek bir gerginliğe neden olur

Safra kesesi hastalığı (2013'te yapılan bir çalışma, BKİ ölçeğindeki her bir puanlık artışla safra kesesi hastalığı riskinin% 7 arttığını gösterdi)

Boyun ve dilde yağ birikmesi nedeniyle solunum apnesi

Gastroözofageal reflü, hiatal herni ve mide yanması nedeniyle mide üstündeki kapakta aşırı kilo oluşması. Bu, mide asidinin yemek borusuna sızmasına izin verir.

Kanser veya yüksek tansiyon gibi obezite ile aynı anda meydana gelen durumlar "komorbiditeler" olarak adlandırılır.