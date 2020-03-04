Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Şüpheliler, çaldıkları otomobille akaryakıt alınca araç plakası otomasyon sisteminden polis tarafından fark edildi. Otomobilin peşine düşen ekipler, yaptıkları titiz çalışmalarda hırsızların daha önceden oto hırsızlık sabıkaları da bulunan H. H. ve E.C.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gidebileceği adresleri takibe alan polis ekipleri, H. H. ve E. C. G.'yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu kullanırken yakaladı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 hırsızdan yaşı büyük olan H.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı küçük olan E.C.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.