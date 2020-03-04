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2020 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? ile Miraç Kandili ve tarihleri!

Üç aylar içerisinde yer alan 2020 tarihine kısa süre kaldı. Bol bol ibadet ve dua ile geçecek olan kandil gününü ihya etmek isteyen milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i aksa'dan semaya yükselerek yaptığı hikmet yüklü geceyi bir kez anımsamamızı sağlayan kandil gününde camiler dolup taşacak. Üç Aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile biten mübarek aylardandır. Tüm İslam alemi için en önemli ve mübarek günler arasında yer alan merakla sorgulanmaya başladı. Peki ve hangi güne denk geliyor? 2020 ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:04 ABONE OL
Miraç Kandili 2020 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri!

Müslüman aleminin merakla beklediği için geri sayım başladı. 'nin ardından Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili'nde bol bol dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Üç ayların içerisinde yer alan tarihleriyle birlikte merak edilirken vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Miraç, islam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi olup aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Peki Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili ne zaman sorusuyla birlikte binlerce vatandaş bu yıl gerçekleşecek olan kandil günlerini araştırmaya başladı. İşte takvimine göre Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri...

Miraç Kandili 21 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacak. Diğer bilgiler için sayfaları ilerleyiniz

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Miraç Kandili 2020 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri!
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