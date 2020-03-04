Miraç Kandili 2020 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri!

Müslüman aleminin merakla beklediği Miraç Kandili için geri sayım başladı. Regaip Kandili'nin ardından Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili'nde bol bol dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Üç ayların içerisinde yer alan kandil günleri tarihleriyle birlikte merak edilirken vatandaşlar '' Miraç Kandili ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Miraç, islam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi olup aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Peki Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet ile Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili ne zaman sorusuyla birlikte binlerce vatandaş bu yıl gerçekleşecek olan kandil günlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri...

Miraç Kandili 21 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacak. Diğer bilgiler için sayfaları ilerleyiniz